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В Перми обустроены три места для купания в купелях
Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю опубликовало рекомендации для людей, планирующих искупаться в проруби:
1. Перед входом в прорубь необходимо разогреть кожные покровы (растереть, размяться), побыть на воздухе.
2. Не следует нырять в прорубь вперед головой это чревато резким спазмом сосудов головного мозга и потерей сознания; первыми в воду опускаются ноги. Прыгать или нырять в прорубь запрещается.
3. Дольше 1 минуты в проруби задерживаться не рекомендуется, чтобы не допустить общего переохлаждения.
4. Выходя из купели необходимо держаться за поручни или воспользоваться помощью окружающих.
5. Сразу после купания следует насухо вытереться полотенцем и надеть теплую одежду.
6. Оставаться на улице не рекомендуется, следует зайти в теплое помещение.
Алкогольные напитки перед купанием в проруби употреблять категорически запрещено. Также не следует забывать о том, что обувь должна быть устойчивой. Перед погружением в прорубь убедитесь в отсутствии медицинских противопоказаний!
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