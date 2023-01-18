В Перми обустроены три места для купания в купелях

В ночь с 18 на 19 января отмечается праздник Крещения Господня. Напомним, в Перми будут обустроены три купели: окунуться можно будет на улице Пристанционной, 38 (на территории Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского Бахаревского женского монастыря), в Верхней Курье на улице 1-я линия, 53 (на территории около Пермского Богоявленского мужского монастыря) и на Мотовилихинском пруду за Пермским Свято-Троице Стефановым мужским монастырём.Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю опубликовало рекомендации для людей, планирующих искупаться в проруби:1. Перед входом в прорубь необходимо разогреть кожные покровы (растереть, размяться), побыть на воздухе.2. Не следует нырять в прорубь вперед головой это чревато резким спазмом сосудов головного мозга и потерей сознания; первыми в воду опускаются ноги. Прыгать или нырять в прорубь запрещается.3. Дольше 1 минуты в проруби задерживаться не рекомендуется, чтобы не допустить общего переохлаждения.4. Выходя из купели необходимо держаться за поручни или воспользоваться помощью окружающих.5. Сразу после купания следует насухо вытереться полотенцем и надеть теплую одежду.6. Оставаться на улице не рекомендуется, следует зайти в теплое помещение.Алкогольные напитки перед купанием в проруби употреблять категорически запрещено. Также не следует забывать о том, что обувь должна быть устойчивой. Перед погружением в прорубь убедитесь в отсутствии медицинских противопоказаний!