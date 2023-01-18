В Пермском зоопарке скончался единственный леопард

В Пермском зоопарке сообщили о смерти единственного леопарда - самки Линды. В 2001 г. ее привезли в Пермский зоопарк из цирка. Хищницу взяли в пару самцу пантеры по кличке Танго. Линда родилась от дальневосточного леопарда и пантеры, и в зоопарке надеялись получить в потомстве детенышей черного окраса. Но пара так и не оставила потомство. Танго умер в декабре 2015, в возрасте почти 23 лет. С тех пор Линда жила одна. Пару лет назад у нее диагностировали рак. "Провести Линде операцию по удалению опухоли было невозможно, так как в силу преклонного возраста операцию она могла не пережить. Мы смогли поддерживать Линду несколько лет, но, к сожалению, возраст и болезнь взяли своё, Линды не стало", - говорится на официальной странице Пермского зоопарке во "ВКонтакте". Как сообщили в зоопарке, в природе леопарды живут до 10—11 лет, в неволе до 21 год. Линде же было 22 года.