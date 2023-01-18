В Прикамье выпустили подарочные наборы ложек к 300-летию Перми

В Нытве к юбилею Перми выпустили особые столовые приборы – подарочные наборы ложек с лазерной гравировкой логотипа «300 лет». Рассчитаны они на массовое распространение, главным образом благодаря цене. Например, чайную с логотипом «Пермь 300» можно купить за 101 рубль.Всего за 4 минуты высокоточный лазер переносит логотип «Пермь 300» на черпак ложки. Проходя по нему несколько раз, сначала на «черновую» - выжигая контур, а затем прорабатывая детали. Задает координаты оператор Константин Пермяков, как шутит сам мастер, фамилия как нельзя подходящая для создания ложки к юбилею Перми.Константин Пермяков, оператор: "Лазерный луч, с определенной длиной волны, который может обрабатывать данные поверхности изделий".Это финальный этап. А начинается все с огромного рулона нержавеющей стали, толщиной до 2,5 миллиметров.Дмитрий Бутенко, генеральный директор АО «Нытва»: "На данном прессе у нас происходит первая операция вырубки полуфабрикатов для будущих столовых приборов".После будущую ложку раскатывают, обрезают и формируют черпак. Далее чеканят ручки, причем за руками самих мастеров, во время процесса, не успеваешь следить. Так ловко и быстро — по тысяче приборов за час.Цех шлифовки и полировки — своеобразный салон красоты для ложек, вилок и ножей. Здесь с них сдувают последние пылинки, делают идеально гладкими и блестящими. Уже готовый чайный набор — с очаровательно круглой ложечкой для сахара. Такой хоть в музей. Кстати, в заводском музее открылась выставка к юбилею Перми, и пусть новых ложек здесь еще нет, зато есть самые разные медведи — аж 300 штук.«Медвежьи ложки» в коллекции заводского музея тоже есть. Вот экспонат 1970 года, вот олимпийский мишка 80-го. Ну, а это уже год 2023 с названием выставки «Медвежий угол».Знаменитый Нытвенский музей ложки, конечно, тоже не остался в стороне. Они с нетерпением ждут момента передачи нового экспоната и уже приготовили для него место в зале «сувенирной продукции». Дарья Безматерных, директор «Нытвенского историко-краеведческого музея» и «Музея ложки»: "В нашей коллекции есть несколько ложек, которые представляют город через изображение герба, флага и одного из символов Пермского края — медведя".А вот цена юбилейной ложки отнюдь не сувенирная, а вполне себе доступная. В интернет-магазине «Мир ложек», например, чайную с логотипом «Пермь 300» можно купить за 101 рубль.