← Музею-диораме пообещали решить проблемы с отоплением
В "Новогоре" прокомментировали коммунальную аварию на ул. Гашкова →
В Краснокамске по горячим следам задержали подозреваемых в грабеже
Подозреваемых задержали по горячим следам. В настоящее время в отношении одного из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении второго – запрет определенных действий. Ведется следствие.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Музею-диораме пообещали решить проблемы с отоплением
На Средней дамбе произошла новая авария
Как выглядела пермская эспланада 95 лет назад
Умываться расхотелось. Пермяки жалуются на ржавую воду
В Прикамье на карантин по гриппу закрыты более 60 детсадовских групп
Полиция Прикамья подвела итоги работы в 2022 году
В соцсетях опубликовали видео тройного ДТП
В 2022 году в Перми было отловлено более 1300 безнадзорных собак
Жительницу Прикамья осудили за совершение 57 преступлений
В Перми ликвидируют последствия аварии на ул. Гашкова
Добавить комментарий: