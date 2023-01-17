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В "Новогоре" прокомментировали коммунальную аварию на ул. Гашкова
"Аварийная бригада оперативно выехала на место и отключила участок водопровода диаметром 200 мм. После проведенных переключений на сети с 12:30 вода с пониженным давлением подается в три пятиэтажных дома по ул. Ивана Франко. Перебои с водой есть у жильцов верхних этажей этих домов , - сообщила Инна Сухомесова, начальник управления по связям с общественностью ООО "Новогор-Прикамье". - Вчера днем вода жителям была привезена автоцистерной. Также автоцистерну отправят сегодня, если будут заявки по телефону 2100-680. Для ремонта поврежденного водопровода потребовалась земляная раскопка. Ремонтные работы начались сегодня утром после согласования со всеми городскими службами".
На объекте работает подрядная организация "Новогора". Наледь с проезжей части, которая образовалась из-за вчерашней утечки, убрали спецтехникой.
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