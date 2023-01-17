Музею-диораме пообещали решить проблемы с отоплением

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"В краевом министерстве ЖКХ поясняют, что здание отапливается благодаря восьми калориферным установкам. В ходе рабочего выезда, осуществленного по поручению главы региона, установлена необходимость проведения очистки, настройки существующего оборудования, а также технические специалисты должны определить соответствие мощности оборудования отапливаемой площади", - сообщили в Министерстве ЖКХ и благоустройства Пермского края.
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