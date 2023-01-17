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На Средней дамбе произошла новая авария
По словам водителей, главная проблема заключается в ледяной колее, которая мешает движению автомобилей. Также не добавляют безопасности движению и снежные отвалы, ширина которых составляет уже почти 2 метра. По словам водителей, такая картина здесь наблюдается с начала зимы. На этот раз авария произошла без пострадавших. Чего нельзя сказать о состоянии автомобилей - обе машины нуждаются в существенном ремонте.
Во время произошедшего таксист Антон находился один в машине. Ехал по своей полосе. Момент столкновения помнит с трудом — всё случилось молниеносно.За минувшие сутки это уже второе транспортное ЧП на Средней дамбе. Вчера при аналогичных обстоятельствах прямо на мостовом переходе столкнулись две легковушки, "Рено Логан" вынесло на встречную полосу движения.
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