В Прикамье на карантин по гриппу закрыты более 60 детсадовских групп

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По данным лабораторного мониторинга, среди больных ОРВИ циркулируют вирусы гриппа А (H1N1) 2009 и В, а также возбудители негриппозной этиологии - вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы.

Опубликовано: 17.01.2023 в 14:10 в рубрике - Вести Пермь

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