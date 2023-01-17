Умываться расхотелось. Пермяки жалуются на ржавую воду

← В Прикамье на карантин по гриппу закрыты более 60 детсадовских групп
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← В Прикамье на карантин по гриппу закрыты более 60 детсадовских групп
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11.01.2023 в 11:55
10.01.2023 в 14:55
10.01.2023 в 12:05
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Прикамье на карантин по гриппу закрыты более 60 детсадовских групп
Полиция Прикамья подвела итоги работы в 2022 году
В соцсетях опубликовали видео тройного ДТП
В 2022 году в Перми было отловлено более 1300 безнадзорных собак
Жительницу Прикамья осудили за совершение 57 преступлений
В Перми ликвидируют последствия аварии на ул. Гашкова
На Средней дамбе столкнулись две легковушки
В Прикамье сгорела фура
МЧС: в регионе прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления
В Пермском крае отмечается небывалое нашествие диких зверей
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