Полиция Прикамья подвела итоги работы в 2022 году

В ГУ МВД России по Пермскому краю прошла коллегия по итогам оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Прикамья за 2022 год.Так, на территории Пермского края традиционно высокой остается раскрываемость убийств – 97,1 % (Россия – 96,4 %), фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – 98,8 % (Россия – 98,1 %), разбоев – 96,7 % (Россия – 94,5 %), грабежей – 86 % (Россия – 81,8 %). Увеличилась общая раскрываемость преступлений до 52,4 %, тяжких и особо тяжких преступлений до 50,4 % (ПФО: 49,4 %; Россия: 47,7 %). Активизирована работа по раскрытию преступлений прошлых лет (+3,8 %).Особое внимание уделено пресечению преступных схем в сфере информационно-телекоммуникационных технологий и компьютерной информации. Принятыми мерами удалось стабилизировать темпы прироста преступлений, совершенных с использованием ИТТ. Раскрываемость указанного вида преступлений увеличена на 6,1 %.По результатам проведенной подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции работы выявлено 1349 (+10,5 %) преступлений. Изобличены в их совершении и подвергнуты уголовному преследованию 566 лиц.За прошедший год выявлено 3858 наркопреступлений, из них 1055 – в крупном и особо крупном размере, 3039 – связанных со сбытом. Пресечена деятельность 10 наркопритонов и 3 нарколабораторий.«В текущем году необходимо принять меры, направленные на повышение эффективности организации охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, обеспечение безопасности дорожного движения, соблюдение законности и служебной дисциплины. Требуется уделить внимание противодействию экстремистским проявлениям на национальной и религиозной почве, использованию миграционных процессов для формирования социальной напряженности в обществе, выявлению и перекрытию каналов незаконного распространения наркотиков. Противодействию преступлениям, совершенным с использованием ИТТ, защите бюджетных средств, выделяемых на реализацию национальных проектов, противодействию коррупции, организации раскрытия и расследования преступлений прошлых лет. Уверен, что сотрудники органов внутренних дел Пермского края способны выполнять стоящие перед нами задачи и обеспечивать общественную безопасность и правопорядок в регионе», — отметил начальник ГУ МВД России по Пермскому краю Александр Щеглов.