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В Госавтоинспекции Прикамья подвели итоги прошлого года
Кроме снижения общего числа автоаварий достигнуто снижение числа дорожно-транспортных происшествий по причине нарушений правил обгона и выезда на полосу, предназначенную для встречного движения, а также автоаварий по вине водителей с признаками опьянения. Стабилизировалась ситуация аварийности с участием детей в возрасте до 16 лет. При этом выросло число наездов на пешеходов на пешеходных переходах. По итогам 2022 года число таких ДТП возросло на 5,9 % (с 256 до 271), количество погибших в них людей – на 80 % (с 10 до 18), раненых – на 0,4 % (с 265 до 266).
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