В Госавтоинспекции Прикамья подвели итоги прошлого года

В Управлении Госавтоинспекции Пермского края подведены итоги оперативно-служебной деятельности за 2022 год. В 2022 году число ДТП сократилось на 7,5 % (с 1993 до 1843), количество погибших в них людей – на 8,9 %, раненых – на 7,9 %.Кроме снижения общего числа автоаварий достигнуто снижение числа дорожно-транспортных происшествий по причине нарушений правил обгона и выезда на полосу, предназначенную для встречного движения, а также автоаварий по вине водителей с признаками опьянения. Стабилизировалась ситуация аварийности с участием детей в возрасте до 16 лет. При этом выросло число наездов на пешеходов на пешеходных переходах. По итогам 2022 года число таких ДТП возросло на 5,9 % (с 256 до 271), количество погибших в них людей – на 80 % (с 10 до 18), раненых – на 0,4 % (с 265 до 266).