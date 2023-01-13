Пермские теплоэнергетики ответили на самые частые вопросы

Учитывая просьбы горожан, пермские теплоэнергетики собрали ответы на самые частые вопросы о нюансах, которые касаются зимних квитанций за отопление. 1. Почему размер платы в январских квитанциях выше, чем в декабрьских? Платёж за январь выше, чем в декабре, потому что на изменение суммы влияет теплопотребление - похолодание приводит к тому, что для создания комфортной температуры в квартирах требуется увеличение отпуска тепла.2. Как температура теплоносителя влияет на платежи? Необходимая температура теплоносителя, поступающего с теплоисточника в дом, задаётся согласно графику, который составляется на основании показателей температуры наружного воздуха. Чем холоднее на улице, тем больше тепла отпускается в сеть, соответственно, тем выше может быть теплопотребление и больше суммы в квитанциях.3. Как можно снизить размер платежей за теплоэнергию? Необходимо провести энергоаудит дома и утеплить двери и оконные проемы, установить заслонки в проёмах подвалов и чердаков. Значительной экономии позволяет достичь установка энергосберегающего оборудования: индивидуальных тепловых пунктов, погодозависимой автоматики и проведения других мероприятий.4. Куда необходимо обращаться, если возникли вопросы по начислению за тепло? Для получения консультаций, проведения уточнений и другим вопросам по начислениям за тепло и горячую воду необходимо обращаться в ваш расчетно-кассовый центр: «КРЦ-Прикамье», «Инкомус» и «Пермэнергосбыт». Обращаться можно по телефонам, которые также указаны на сайтах.5. Когда ожидать снижения сумм платежей за тепло? Ежемесячный платеж собственников помещений за тепловую энергию формируется из двух величин: утвержденного тарифа за теплоэнергию и объёма теплопотребления – количества гигакалорий, которое дом потребил в конкретном месяце. Объём теплопотребления растет от декабря к январю-февралю. К марту и апрелю платеж за тепло будет уменьшаться.