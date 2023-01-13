В "Губернии" открывается Всероссийский фестиваль зимнего фольклора "Сочельник"

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← Новый томограф в больнице им. Гринберга заработает в январе
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11.01.2023 в 11:55
10.01.2023 в 14:55
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Пришлось стрелять по машине. На трассе Пермь-Екатеринбург сотрудники ДПС задержали пьяного водителя
Пермяк стал пятикратным рекордсменом России
Устроивший ДТП дрифтер может отделаться предупреждением
В Прикамье воры вырыли подкоп ради кражи металла
Я б в чиновники пошёл. Мэрия Перми набирает управленческий кадровый резерв
В пермской школе №77 начались занятия после капитального ремонта
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