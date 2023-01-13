Новый томограф в больнице им. Гринберга заработает в январе

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Напомним, аппарат стоимостью 80 млн рублей закуплен в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Новое оборудование позволит выполнять все возможные диагностические исследования и манипуляции при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, а также онкологической патологии. Кроме того, появление данного оборудования даст возможность разграничить потоки пациентов, нуждающихся в экстренной и плановой помощи, а также увеличит качество и доступность высокотехнологичных методов лечения жителям. Планируется, что на новом аппарате будет проводиться 20-30 исследований в сутки.
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