Пермяк стал пятикратным рекордсменом России

132 прыжка с двойным оборотом скакалки выполнил пермяк Денис Лиходед за одну минуту. И это рекорд - уже признанный и официально зарегистрированный. Имя молодого спортсмена вновь попало во все новостные ленты. А он уже грезит о новых свершениях. Владение техникой, оптимизм и поддержка друзей вдохновили Дениса Лиходеда уже на пятый рекорд России. На этот раз за минуту пермяк выполнил 132 непрерывных прыжка на скакалке с двойным оборотом. Присланную в канун Нового года заявку комиссия Книги Рекордов России уже признала — выполнено чисто.Вписывать личные победы в общероссийский регистр достижений Денис начал 5 лет назад. Сначала, лучше всех в стране напрыгал на скакалке - больше 2,5 тысяч раз за 10 минут. Затем отжался 57 раз за 30 секунд. За 1 минуту - 34 раза присел «пистолетиком», далее выполнил 33 подхода «бёрпи». Вдохновение спортсмен ищет на страницах той же Книги рекордов. Теперь уже настольной. Денис Лиходед, пятикратный рекордсмен России: "Я выбрал, посмотрел рекорд - двойные прыжки на скакалке. На скакалке я уже прыгать умел. У меня уже была база. Нужно было их потренировать. Зато и свой уровень повысил, ну, и наверно, уровень страны".Победную попытку записали здесь же, в студии. Уже второй раз оператором выступил друг Сергей Матвеев. Себя юноша считает любителем кроссфита.Сергей Матвеев, «оператор рекорда России»: "Раз пять будет в неделю, всё равно занимаюсь, стараюсь активно поддерживать форму".Юлия Русакова - легкоатлетка, бегает марафоны. В ходе пятого рекорда выполняла почётную миссию стартёра - с секундомером.Юлия Русакова, «стартёр рекорда России»: "Мы с Денисом снимаем много спортивных видосиков, которые у нас успешно залетают в сети интернет. Мотивирует меня Денис тем, что заставляет тренироваться прямо каждый день. Даёт прямо гигантскую порцию этой мотивации".Систему функциональных тренировок – кроссфит - в своё время Денис осваивал самостоятельно в домашних условиях. Сейчас добиваться успехов помогает ребятам, которые приходят к нему на тренировки.Статус Дениса в соцсети «Добрый тренер с тяжёлыми тренировками».