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Пермяк стал пятикратным рекордсменом России
Победную попытку записали здесь же, в студии. Уже второй раз оператором выступил друг Сергей Матвеев. Себя юноша считает любителем кроссфита.
Сергей Матвеев, «оператор рекорда России»: "Раз пять будет в неделю, всё равно занимаюсь, стараюсь активно поддерживать форму".
Юлия Русакова - легкоатлетка, бегает марафоны. В ходе пятого рекорда выполняла почётную миссию стартёра - с секундомером.
Юлия Русакова, «стартёр рекорда России»: "Мы с Денисом снимаем много спортивных видосиков, которые у нас успешно залетают в сети интернет. Мотивирует меня Денис тем, что заставляет тренироваться прямо каждый день. Даёт прямо гигантскую порцию этой мотивации".
Систему функциональных тренировок – кроссфит - в своё время Денис осваивал самостоятельно в домашних условиях. Сейчас добиваться успехов помогает ребятам, которые приходят к нему на тренировки.
Статус Дениса в соцсети «Добрый тренер с тяжёлыми тренировками».
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