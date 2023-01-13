Устроивший ДТП дрифтер может отделаться предупреждением
Они покупают старенькую вазовскую классику и начинают кататься по заснеженным улицам, уходя в управляемый занос на каждом повороте и даже на прямых участках, чем немало нервируют порядочных водителей.
Случай, произошедший в Перми на Крохалевке, показывает, что не всегда заносы у молодых лихачей бывают управляемыми. Напомним, на этот раз обошлось без пострадавших, но две машины разбиты.
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