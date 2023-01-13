Устроивший ДТП дрифтер может отделаться предупреждением

Дрифтер, устроивший ДТП в пермском микрорайоне Крохалева, за опасную езду может отделаться штрафом в 500 рублей или даже предупреждением. В ГИБДД пояснили, что отдельного и внушительного наказания за опасное вождение пока нет. Возможно, этим и пользуются многочисленные дрифтеры, появившиеся в Перми, да и по всей России.Они покупают старенькую вазовскую классику и начинают кататься по заснеженным улицам, уходя в управляемый занос на каждом повороте и даже на прямых участках, чем немало нервируют порядочных водителей.Случай, произошедший в Перми на Крохалевке, показывает, что не всегда заносы у молодых лихачей бывают управляемыми. Напомним, на этот раз обошлось без пострадавших, но две машины разбиты.