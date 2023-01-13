Пришлось стрелять по машине. На трассе Пермь-Екатеринбург сотрудники ДПС задержали пьяного водителя
Водитель не выполнил законные требования сотрудников полиции об остановке, прибавил скорость и попытался скрыться, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. Нарядом полка ДПС было организовано его преследование с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами.
"С целью пресечения противоправных действий нарушителя инспекторы ДПС после неоднократного предупреждения о намерении применить табельное оружие сделали 1 предупредительный выстрел в воздух, но водитель иномарки продолжил движение. Тогда инспектор произвел несколько выстрелов в сторону машины. Автомобиль был остановлен. Никто из участников происшествия не пострадал. Водитель задержан и доставлен в районный отдел полиции. Им оказался мужчина 1991 года рождения, который находился в состоянии опьянения", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
В отношении нарушителя составлены административные материалы по пяти статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Мировым судом лихачу вынесено наказание в виде административного ареста сроком на 14 суток.
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