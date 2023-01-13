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В Прикамье воры вырыли подкоп ради кражи металла
В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались 18-летний и 20-летний неработающие жители Нытвенского городского округа.
"Молодые люди рассказали, что готовились к преступлению планомерно в течение месяца. Они обследовали территорию, на которой расположены склады, закупили мешки для вывоза похищенного. Идея с подкопом возникла после того, как злоумышленники увидели на воротах склада большой навесной замок. Первая попытка закончилась неудачей – помешала преграда в виде бетонной стены. Второй подход оказался успешным и молодые люди проникли на территорию одного из складов. Похищенное имущество подозреваемые спрятали в лесополосе. Через некоторое время друзья вновь вернулись на место преступления забрали 11 мешков металлических изделий и на машине одного из подозреваемых увезли в пункт приема металлолома. Вырученные средства в сумме 39 тысяч рублей приятели поделили и потратили на личные нужды", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Расследование уголовного дела продолжается.
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