Я б в чиновники пошёл. Мэрия Перми набирает управленческий кадровый резерв

Администрация Перми набирает управленческий кадровый резерв. В мэрии говорят, что городской команде пригодится опыт руководителей из социальной сферы, промышленности, силовых структур. Глава Перми Алексей Дёмкин в своём Телеграм-канале ранее отметил, что городу нужны молодые управленцы со свежими идеями, поэтому власти будут готовить кадры на перспективу.Сейчас идёт приём документов от кандидатов, и в управленческий резерв могут войти жители города, имеющие опыт работы на руководящих должностях. Речь идёт о потенциальных руководителях департаментов, комитетов, управлений, районных администраций и муниципальных учреждений. Документы принимаются до 31 января, с необходимым перечнем можно ознакомиться на сайте администрации Перми в разделе «Муниципальная служба». Конкурс проходит в два этапа - это конкурс документов и непосредственный отбор профессиональной комиссией.Александр Молоковских, руководитель аппарата администрации Перми: "Данные коллеги на очных встречах с комиссией смогут себя проявить, показать, рассказать о своих профессиональных навыках, о своём опыте работы, и конечно, мы в дальнейшем будем обращаться к этому кадровому резерву, потому что администрация города - это большая организация - и новые кадры, молодые, эффективные, замотивированные, нам всегда нужны".