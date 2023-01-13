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Я б в чиновники пошёл. Мэрия Перми набирает управленческий кадровый резерв
Сейчас идёт приём документов от кандидатов, и в управленческий резерв могут войти жители города, имеющие опыт работы на руководящих должностях. Речь идёт о потенциальных руководителях департаментов, комитетов, управлений, районных администраций и муниципальных учреждений. Документы принимаются до 31 января, с необходимым перечнем можно ознакомиться на сайте администрации Перми в разделе «Муниципальная служба». Конкурс проходит в два этапа - это конкурс документов и непосредственный отбор профессиональной комиссией.
Александр Молоковских, руководитель аппарата администрации Перми: "Данные коллеги на очных встречах с комиссией смогут себя проявить, показать, рассказать о своих профессиональных навыках, о своём опыте работы, и конечно, мы в дальнейшем будем обращаться к этому кадровому резерву, потому что администрация города - это большая организация - и новые кадры, молодые, эффективные, замотивированные, нам всегда нужны".
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