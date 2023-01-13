В пермской школе №77 начались занятия после капитального ремонта

Глава региона Дмитрий Махонин побывал в пермской школе № 77. Здесь недавно закончился капитальный ремонт, классы были полностью переоборудованы, и теперь ребята занимаются совершенно в иных условиях. Это при том, что зданию школы уже почти 90 лет.Новая четверть начинается в отремонтированной школе - ребята и учителя не были здесь с апреля прошлого года, поэтому впечатлений масса, кого ни спроси.Татьяна Сорокина, преподаватель: "Интересно писать на новой доске, ребятам интересно смотреть на то, как поставлены парты по-новому, то есть, в целом, да, образовательный процесс идёт очень продуктивно!"После капитального ремонта, проведённого в рамках федерального проекта по модернизации школ, здание обновилось полностью, начиная с фасада, которому вернули исторический облик середины 30-х годов прошлого столетия.Елена Иконникова, директор школы № 77: "Отремонтировали все коммуникации. У нас были проблемными все коммуникации - и сейчас они все новые! Это и тепло, это и вода, это электричество, и интернет коммуникации, то есть сейчас у нас установлено всё новое в школе".В первый день после каникул школа встречает гостей. Губернатору Пермского края Дмитрию Махонину показали обновлённые кабинеты, оборудование, актовый зал, где ребята представили небольшой концертный номер.Вообще, в школе только приветствуют творческое развитие. Вот один из примеров - студия звукозаписи, её в своё время подарил Андрей Ширман, он же DJ Smash, который здесь учился, и сегодня вместе с главой региона оценил обновлённую школу.Строительство новых, переоснащение и ремонт действующих школ - одно из основных направлений в работе краевых властей. На сегодняшний день в год сдаётся до десятка объектов.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы школы строим и ремонтируем не только в краевой столице, работа ведётся по всему краю, такая работа проводится последние несколько лет, и по темпам обновления школьной инфраструктуры или появления новой инфраструктуры, таких темпов сложно вспомнить. Мы нацелены делать всё, чтобы школьная среда в Пермском крае становилась одной из самых лучших в стране".77-я школа сейчас одна из тех, что вполне могут этому способствовать. И как рассказали, ремонт - это не финал, скоро здесь появится и своя телестудия, на днях должны привезти оборудование для школьных тележурналистов.