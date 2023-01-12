«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 12.01.2023
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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11.01.2023 в 11:55
10.01.2023 в 14:55
10.01.2023 в 12:05
04.01.2023 в 10:30
04.01.2023 в 09:30
10.01.2023 в 16:10
04.01.2023 в 16:00
30.12.2022 в 10:43
27.12.2022 в 11:13
26.12.2022 в 16:24
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 12.01.2023
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 11.01.2023
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МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных явлениях
Глава администрации г. Кизел прокомментировал ситуацию с автобусным сообщением
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В общественном транспорте Перми могут появиться агенты по сбору оплаты проезда
Вышел трейлер к фильму «Праведник»
В Перми дрифт горе-гонщика обернулся ДТП
В деревне Паршакова аварийная бригада ведет отогрев водопровода
"Город будет гудеть!" В Перми пройдет фестиваль «Российская студенческая весна»
Пермяк Денис Лиходед установил пятый рекорд России
Утиные истории: надо ли спасать пермских уток, оставшихся на зимовку?
В Пермском крае за сутки коронавирусом заболели 172 человека
"Война и мир": в Перми проходят гастроли Театра им. Евгения Вахтангова
575 жителей Пермского края вошли в Национальный регистр доноров костного мозга
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