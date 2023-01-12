В общественном транспорте Перми могут появиться агенты по сбору оплаты проезда

Власти Перми планируют ввести дополнительную возможность оплаты проезда в городском транспорте. Рассматривается вариант привлечения по агентскому договору специалистов для сбора оплаты проезда на тех участках, где система учёта пассажиропотока фиксирует значительный процент неоплаченных поездок.Специалисты департамента транспорта пояснили, что согласно социологическому исследованию, только 23% выявленных безбилетников назвали причиной неоплаты проезда желание сэкономить. Все остальные объяснили безбилетный проезд такими причинами, как сложность подхода к валидатору в пиковые часы, нежелание отвлекать водителя и т.д."Когда мы внедряли бескондукторную систему оплаты проезда, то, конечно, понимали, что будут случаи недосбора оплаты. Как мы и прогнозировали, сейчас процент безбилетников на бескондукторных маршрутах составляет 18%. По нашим расчётам, точечная работа специалистов, которые будут продавать билеты, на наиболее проблемных участках, позволит снизить этот показатель", – рассказал начальник городского департамента транспорта Анатолий Путин.Дополнительный вариант оплаты проезда предполагает, что отдельные сотрудники будут работать на маршрутах по договору с МКУ «Гортранс», а не будут устроены в штате перевозчиков. Это позволит не закреплять их за конкретными транспортными средствами в течение всего дня, когда их услуги не требуются, а оперативно координировать работу таких специалистов, направляя на наиболее проблемные участки маршрутов, где фиксируются массовые случаи неоплаты проезда."Временные промежутки и определённые зоны, где есть наибольшая концентрация безбилетных пассажиров, выявляются департаментом транспортом по итогам регулярного мониторинга. Эта информация нам известна, поэтому мы можем максимально эффективно использовать возможности таких мобильных специалистов, которые будут собирать оплату за проезд. Например, они будут работать не на начальных остановках, когда люди только сели в автобус, а на определённых участках маршрута. Также это будет актуально в вечерние часы, когда пассажиры начинают платить не так тщательно, как днём", – пояснил первый заместитель главы администрации Перми Эдуард Хайруллин.При этом сотрудники не должны будут принуждать пассажиров оплачивать проезд именно у них. Оплатить проезд пассажиры смогут любыми удобными для них способами способами: у водителя, через валидатор или по приложению. Перед запуском этой системы работу агентов по сбору оплаты проезда протестируют на нескольких пилотных маршрутах. На основании этих данных будут сделаны выводы о её эффективности и возможности дальнейшего использования.