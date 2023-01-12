Вышел трейлер к фильму «Праведник»

Опубликован трейлер фильма «Праведник» (12+). Картина выйдет в прокат 16 февраля 2023 года. Это совместный проект компаний «Централ Партнершип», «ВайТ Медиа», Студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, телеканала «Россия 1», при поддержке Фонда Кино и Группы компаний «Киевская площадь».В основе фильма – бессмертный подвиг Николая Киселева, офицера Красной Армии, который в августе-октябре 1942 г. спас 218 советских евреев, выведя женщин, стариков и детей из фашистской оккупации за линию фронта. Отряд из пяти бойцов-партизан во главе с Киселевым на протяжении почти 1500 км вел по лесам изнуренных и голодных людей, преследуемых немцами. В 2005 г. израильский Международный институт по изучению Холокоста Яд Вашем присвоил Николаю Киселеву звание Праведник народов мира, его имя занесено на стену почета в Саду праведников. Потомки спасенных людей ежегодно собираются в Тель-Авиве, чтобы почтить его память.Съемки картины проходили летом и осенью 2021 г. в Белоруссии, Израиле и России. Режиссер «Праведника» – Сергей Урсуляк.Сергей Урсуляк, режиссер: «Я бы хотел, чтобы как можно больше людей посмотрело картину, потому что, мне кажется, она возвращает нас к правильному ощущению себя, наших отношений между собой, нашей родины, нашей жизни. Фильм дает правильные ориентиры, а сегодня это очень важно».Антон Златопольский, генеральный продюсер («Россия 1»): «Для нас, как и для наших партнеров – Студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, «ВайТ Медиа», «Киевская площадь», «Централ Партнершип» – это особенная, стоящая особняком картина. Так же, как для режиссера Сергея Урсуляка, обладающего уникальным даром тронуть сердце, – и в «Праведнике» ему как никогда удалось соединить высокое, трагическое, пронзительное с непобедимой человеческой улыбкой. И все это невероятно органично, от просмотра невозможно оторваться. Верим, что фильм способен разбудить не только память, но и великое чувство справедливости. Мне кажется, нет такого зрителя, который бы, увидев эту картину, не сходил на нее еще раз, не привел бы всю семью, не посоветовал бы ее всем друзьям и знакомым». В главных ролях звезды российского, израильского и немецкого кино: Александр Яценко, Сергей Маковецкий, Федор Добронравов, Евгений Ткачук, Константин Хабенский, Марк Эйдельштейн, Любовь Константинова, Дов Гликман, Дитмар Кениг и др.