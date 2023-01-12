← "Война и мир": в Перми проходят гастроли Театра им. Евгения Вахтангова
Утиные истории: надо ли спасать пермских уток, оставшихся на зимовку? →
В Пермском крае за сутки коронавирусом заболели 172 человека
Добавим, что сегодня Роспотребнадзор сообщил о выявлении в России штамма коронавируса "Кракен". Случай был зафиксирован в Пензенской области. "Кракен" считается самым заразным из всех известных вариантов коронавируса. Но пока нет данных, что новый подвариант COVID-19 имеет особую тяжесть заболевания.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
"Война и мир": в Перми проходят гастроли Театра им. Евгения Вахтангова
575 жителей Пермского края вошли в Национальный регистр доноров костного мозга
В Доме офицеров пройдет расширенный прием родных и близких мобилизованных
Ночной патруль спешит на помощь
Начался приём заявлений на компенсацию части расходов на оплату путёвки на детский отдых
Губернатор встретился с активом ветеранских организаций Прикамья
В трёх районах Перми отключат холодную воду
За 10 месяцев 2022 года из Пермского края уехали 53 685 человек
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 11.01.2023
В Перми новые автобусы вышли на маршрут №36
Добавить комментарий: