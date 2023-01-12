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"Война и мир": в Перми проходят гастроли Театра им. Евгения Вахтангова
События наполеоновских войн, размышления о состоянии общества – это фон для истории, рассказанной в спектакле. Жизнь человека в момент перелома эпох. Мир эстетичный, хрупкий, театральный – всё это поглощается кометой 1812 года.
Пожалуй, тяжелее остальных эту боль от вторжения Наполеона переживает герой Евгения Князева — старый граф Болконский.
Евгений Князев, народный артист РФ: "Когда был жив Лановой, он мечтал сыграть эту роль и говорил мне — давай мы вместе с тобой будем ее играть, ну мало ли я уже засбою, чтобы мы подкрепляли друг друга".
На сцене нет павильона, нет нагромождения бытовых деталей, артисты не прячутся за декорациями. На сцене монохром, элегантность и приглушенные цвета.
Огромная бетонная стена вдоль зеркала сцены – вот и вся декорация. Она, конечно, передвигается, но остается незыблемой, как в петербургском салоне Анны Павловны Шерер, так и в доме Ростовых, и у Болконских.
Эта стена словно символ окаменевшей истории, на фоне которой разворачиваются личные драмы. Вахтанговскую «Войну и мир» многие театральные критики уже назвали событием года. Почти 5 часов сценического действия. В этом году спектакль претендует на «Золотую маску» сразу в 8 номинациях.
Вахтанговцы со своим легендарным спектаклем пробудут на гастролях в Перми 4 дня. Одну из главных ролей в спектакле — князя Андрея Болконского сыграют два артиста. 11 и 12 января на сцене «ТТ» зрители увидят Виктора Добронравова, а 13 и 14 Юрия Поляка. Виктор Добронравов, заслуженный артист РФ: "Это такого дорогого стоит, прийти, сесть в зал и послушать такой текст, послушать такую музыку".
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