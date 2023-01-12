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Утиные истории: надо ли спасать пермских уток, оставшихся на зимовку?
С Висима до Мотовилихинского пруда для Татьяны Новиковой прогулка привычная. Кормит уток ежедневно. Отношения к биологии пенсионер не имеет, просто птиц жалко.
Татьяна Новикова: "Мёрзнут. Прорубь застывает. Я вообще, не знаю, как они выживают. Я хожу довольно-таки часто: хлеб, крупу. Сегодня они что-то неактивные, видимо, замёрзли. Надо привлекать, пропагандировать, потому что многие не знают, ведь любая пенсионерка может прийти, буханочку-то разломить".
Если буханочку, то пшеничную, слегка подсушенную и маленькими кусочками, чтобы утка могла проглотить, - рассказывает будущий орнитолог Татьяна Варушкина. Популяция утки-кряквы остаётся на зимовку в городе из-за незамерзающих водоемов и многолетней привычки к подкорму со стороны людей. Получается своего рода замкнутый круг. Татьяна Варушкина, студент-орнитолог: "В настоящих условиях уток нужно подкармливать. Лучше всего подкармливать крупами: это овсянка, пшеница, перловая крупа, можно добавить туда овощей, различных отрубей, можно добавить комбикорм".
Беспокойство за водоплавающих пернатых этой зимой активно выражают и пользователи соцсетей. Чем больше людей узнают о проблеме, тем лучше.
Дмитрий Петухов: "Пришли с супругой, с сыном. Тоже мёрзнут, стоят, подкармливают. Всё равно надо ходить, они иначе замёрзнут, потому что сейчас морозы сильные. Им, считайте, есть нечего, они под лёд не могут занырнуть".
Такие как в «Райском саду» Мотовилихи незамерзающие участки воды есть также на пересечении Уинки и Ивы в Садовом, на Данилихе возле Экстрим-парка, Егошихе и Гусянке. Подробнее узнать про места и правила кормления птиц можно на сайте и группе во ВКонтакте Пермского орнитологического общества.Например, в эти выходные, у Гайвинского водохранилища ведущий специалист Галина Матвеева проведёт экскурсию и подсчёт птиц в рамках всероссийской акции «Серая шейка».
Татьяна Варушкина, студент-орнитолог: "Любой желающий может присоединиться к этому учёту. Выйти, записать дату, время, желательно погоду и пересчитать встреченных водоплавающих птиц".
Традиционно на зимовку в Перми остаются синицы, снегири, лазоревки, реже - дятлы. Их уже, конечно, лучше кормить семенами подсолнечника - нежареными. Особым лакомством является кусочек несоленого сала.
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