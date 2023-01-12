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575 жителей Пермского края вошли в Национальный регистр доноров костного мозга
Чтобы стать потенциальным донором костного мозга, необходимо в любой лаборатории «МедЛабЭкспресс» заполнить анкету (понадобятся данные СНИЛС и паспорта) и бесплатно сдать 4,5 мл крови – процедура бесплатна и занимает не более 10 минут.
Проект «Донорство ума» был запущен в 2015 году. Прикамцы, включенные в Национальный регистр доноров костного мозга, уже не раз спасали жизни пациентов с онкологическими заболеваниями. В декабре в Перми состоялось награждение четырех из них – Анны Вычугжаниной, Олеси Михалец, Александра Иванова и Александра Перина. Пермяки, которые стали последним шансом на излечение своих генетических двойников, наградили медалями «За содействие донорскому движению».
Больше информации о донорстве костного мозга и противопоказаниях - на сайте «Дедморозим». Задать вопросы можно также по телефону горячей линии 7(342) 270-08-70.
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