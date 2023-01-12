Начался приём заявлений на компенсацию части расходов на оплату путёвки на детский отдых
Компенсироваться будут путёвки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, расположенные на территории страны (длительность смены летом – не менее 21 дня, зимой, весной, осенью – не менее 7 дней), в детские оздоровительные лагеря санаторного типа, расположенные на территории страны (длительность смены – не менее 24 дней), в детские специализированные (профильные) лагеря, расположенные на территории Пермского края (длительность смены – не менее 14 дней).
Размер компенсации определяется в зависимости от социального статуса семьи или размера среднемесячного среднедушевого дохода и составляет от 30% до 100% от расчётной стоимости путёвки, утверждённой Правительством Пермского края, это сумма от 5 325,14 рублей до 33 244,32 рублей. Компенсация предоставляется одному из родителей, внесшему плату за путёвку на ребёнка в возрасте от 7 до 17 лет включительно.
Обязательным условием предоставления компенсации является наличие сведений о загородном лагере, в который приобретается путёвка, в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляет деятельность лагерь, в период действия путёвки.
Подать заявление можно в городском департаменте социальной политики по адресу: улица Газеты Звезда, 9, по предварительной записи по телефону: 236-12-14, в ближайшем МФЦ, а также через портал «Услуги и сервисы Пермского края».
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