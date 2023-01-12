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Ночной патруль спешит на помощь
Это только часть маршрута. Дмитрий стартует ближе к полуночи, едет не быстро - следит за дорогой, кроме того, успевает охватить взглядом тротуары, автобусные остановки. На улице мороз и вполне вероятно кому-то может потребоваться помощь.
Дмитрий Соколов, волонтёр: "Это люди, которые выглядят дезориентированными, потерявшимися, возможно, замерзающими, их тоже в принципе можно увидеть, начинают руки тереть".
Примерно так: по ночной дороге идёт человек, можно остановиться, поинтересоваться, всё ли в порядке.
Так работает «Ночной патруль», который в Прикамье и других регионах организовал поисковый отряд «ЛизаАлерт». Вместе с Дмитрием супруга Ольга и товарищ Сергей. По возможности находят время, чтобы выезжать на такие дежурства.
Ольга Соколова, волонтёр: "Нам же дома тепло, нашим детям тепло, а кому-то холодно на улице, кто-то потерялся, кто-то хочет найти человека своего близкого".
Суть «Ночного патруля» проста - всем желающим предлагают курсировать по улицам. И при необходимости предлагать свою помощь людям - подвезти до дома, передать врачам и так далее. Какого-то графика нет - патрулируют по возможности.
Сергей Мартыненко, координатор «Ночного патруля» поискового отряда «ЛизаАлерт» Пермского края: "Недавно совсем помогли таксисту из Египта, он был очень легко одет, и машина не справлялась с поддержанием тепла, были случаи и нахождения дементных стариков, то есть находили родственников".
По разным причинам люди могут оказаться в ночное время на улице. И на всякий случай с собой набор тёплой одежды и обуви, есть чай. При этом сами участники патруля говорят, что лучший результат - это пустые улицы, когда помощь никому не требуется.
Желание помогать другим это, наверно, и есть основа волонтёрства. Действительно, порой случается так, что эта помощь оказывается очень кстати для совершенно незнакомого человека, потому что другой человек оказался в нужном месте в нужное время.
На этот раз на улицы Перми выехало три экипажа - Дмитрий, Ольга и Сергей в Мотовилихе, и ещё два - в других районах. Все передвижения можно отслеживать виртуально.
Что касается участия в патруле - на сайте отряда есть форма, можно её заполнить и отправить координатору. Потому что пока на улице холодно, всегда есть вероятность того, что кому-то может понадобиться помощь волонтёров.
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