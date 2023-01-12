Ночной патруль спешит на помощь

В Перми волонтеры-поисковики организовали ночное патрулирование улиц. Они ищут сами тех, кому требуется помощь, и готовы в любую минуту примчаться спасать кого-то по первому же сообщению. Как нельзя кстати их добровольная работа пришлась в минувшие морозы. Дмитрий Соколов, волонтёр: "Сейчас поедем по Соликамскому тракту, доедем до Балмошной, повернём на Вышку, объедем полностью Вышку всю".Это только часть маршрута. Дмитрий стартует ближе к полуночи, едет не быстро - следит за дорогой, кроме того, успевает охватить взглядом тротуары, автобусные остановки. На улице мороз и вполне вероятно кому-то может потребоваться помощь.Дмитрий Соколов, волонтёр: "Это люди, которые выглядят дезориентированными, потерявшимися, возможно, замерзающими, их тоже в принципе можно увидеть, начинают руки тереть".Примерно так: по ночной дороге идёт человек, можно остановиться, поинтересоваться, всё ли в порядке.Так работает «Ночной патруль», который в Прикамье и других регионах организовал поисковый отряд «ЛизаАлерт». Вместе с Дмитрием супруга Ольга и товарищ Сергей. По возможности находят время, чтобы выезжать на такие дежурства.Ольга Соколова, волонтёр: "Нам же дома тепло, нашим детям тепло, а кому-то холодно на улице, кто-то потерялся, кто-то хочет найти человека своего близкого".Суть «Ночного патруля» проста - всем желающим предлагают курсировать по улицам. И при необходимости предлагать свою помощь людям - подвезти до дома, передать врачам и так далее. Какого-то графика нет - патрулируют по возможности.Сергей Мартыненко, координатор «Ночного патруля» поискового отряда «ЛизаАлерт» Пермского края: "Недавно совсем помогли таксисту из Египта, он был очень легко одет, и машина не справлялась с поддержанием тепла, были случаи и нахождения дементных стариков, то есть находили родственников".По разным причинам люди могут оказаться в ночное время на улице. И на всякий случай с собой набор тёплой одежды и обуви, есть чай. При этом сами участники патруля говорят, что лучший результат - это пустые улицы, когда помощь никому не требуется.Желание помогать другим это, наверно, и есть основа волонтёрства. Действительно, порой случается так, что эта помощь оказывается очень кстати для совершенно незнакомого человека, потому что другой человек оказался в нужном месте в нужное время.На этот раз на улицы Перми выехало три экипажа - Дмитрий, Ольга и Сергей в Мотовилихе, и ещё два - в других районах. Все передвижения можно отслеживать виртуально.Что касается участия в патруле - на сайте отряда есть форма, можно её заполнить и отправить координатору. Потому что пока на улице холодно, всегда есть вероятность того, что кому-то может понадобиться помощь волонтёров.