Губернатор встретился с активом ветеранских организаций Прикамья

Родственникам ветерана Великой Отечественной войны Петра Стабровского накануне была передана медаль героя. Вручал лично губернатор Дмитрий Махонин. Это произошло во время встречи главы региона с активом ветеранских организаций Прикамья.Присуждена в 1943-м, найдена и передана родственникам спустя 80 лет. Медаль «За боевые заслуги» нашла и героя, и тех, кто хранит память о подвиге Петра Дмитриевича Стабровского.Александр Стабровский: "Когда мне позвонили, я не понял, как медаль и установили имя, оказывается, медаль номерная, для меня было открытие".Вручение утерянной награды прошло в рамках встречи губернатора Пермского края Дмитрия Махонина с представителями ветеранского движения в Прикамье, чьими стараниями была восстановлена историческая справедливость.Медаль была найдена при обустройстве котлована жилого дома в микрорайоне «Крохалева» и передана в городской совет ветеранов, благодаря этому удалось найти родственников воина-героя – внука и правнука.Сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание молодёжи – это лишь малая часть работы ветеранского актива. О том, что было сделано за прошедший год, и что предстоит в нынешнем – ветераны обсудили с главой региона.Одной из ключевых тем стали вопросы досуга людей старшего возраста. В частности – перспективы развития Серебряного туризма в крае. Всего в этом году при поддержке краевых властей в рамках нацпроекта «Демография» свыше одной тысячи человек отправились в поездки по региону по специально разработанным маршрутам. Галина Юхова: "Мы узнали историю наших соляных промыслов, посмотрели, как живут Строгоновы, Голицыны. Хороший экскурсовод нам попался, проживание и питание тоже было организовано хорошо".Также в регионе уделяют внимание и здоровью старшего поколения – для этого проводится профилактика, диспансеризация, развивается система долговременного ухода, создаются условия для занятий спортом и активной жизни.Юрий Викулин, заместитель председателя Региональной организации ветеранов: "В 2022 году активно реализуется проект «Активное долголетие. Пермский край» - это очень востребованное мероприятие для всех пермяков".Дмитрий Махонин поблагодарит ветеранов за активное участие в жизни края, отметив, что сегодня ключевые задачи – это повышение продолжительности и качества жизни.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Вы большие наши помощники, активно ведёте общественную деятельность. Это и развитие проекта «Активное долголетие». Для нас этот проект очень важен. Серебряный туризм - очень важная тематика и этот проект мы будет развивать. Ну, и взаимодействие с муниципальными образованиями".Ветераны со своей стороны предложили подумать над расширением географии поездок, чтобы туристы «серебряного» возраста могли посетить не только местные достопримечательности, но и знаковые места соседних регионов.