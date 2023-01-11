В Перми на 8 месяцев перекрыто движение транспорта по улице Рабочей
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 11.01.2023
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 10.01.2023
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