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В Перми новые автобусы вышли на маршрут №36
Напомним, с ноября 2022 года в Пермь поступило 64 новых автобуса. Машины рассчитаны на 96 пассажиров. В новых автобусах установлены: навигаторы ГЛОНАСС, системы учета пассажиропотока, видеонаблюдения и климат-контроля, автоматические устройства пожаротушения, медиапанели. Также уделено отдельное внимание доступности транспорта для маломобильных пассажиров: машины полностью низкопольные и оснащены специальными аппарелями.
Всего за последние два года в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» краевая столица получила 143 автобуса. Машины предоставлены за счет субсидии, выделяемой из федерального бюджета.
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