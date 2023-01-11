Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписиБезопасные дороги

На главную - Вести Пермь

← В Музее истории Пермского классического университета открылась новая экспозиция

В Перми на 8 месяцев перекрыто движение транспорта по улице Рабочей →

Когда снесут опасный дом на ул. Щербакова?

На улице Щербакова в Перми, почти на прохожих, упал балкон аварийного дома. Здание расселено и ждет сноса. Но вот дождется ли?Место особо не обойти, дети ходят по этой дороге к школе, к тому же остановка автобусная напротив. Приходится передвигаться аккуратно, периодически поглядывая наверх.
Елена Голдобина: "У меня ребёнок, с утра ребёнка в садик веду, и потом сюда иду на остановку, ребёнка в школу отправляю, и я её стараюсь к себе держать, потому что мало ли что".
Аварийный дом на Александра Щербакова, 13 в одночасье стал популярным в интернете, после того как пермячка и её дочь едва не угодили под рухнувший балкон. Фотографии как раз сделала мама и выложила в сеть.
На пути желающих исследовать это строение изнутри, вот такая лента, наверно, серьёзной преградой не станет, но мы рисковать не будем, посмотрим снаружи, потому что выглядит всё достаточно угрожающе.
До последнего момента и лент не было, говорят местные жители. А сносить пора, уверен Владимир. Кстати, именно в этом доме он сам когда-то жил, потом переехал. Ещё до того, как признали аварийным.
Владимир Шамшурин: "Я считаю быстрей, потому что и подростки могут туда бегать. Убрать - и никакого травматизма!"
Просто порой аварийные дома могут не дождаться сноса и начинают складываться сами, как минувшей осенью и произошло со старой четырёхэтажкой на Тихом Компросе.
По поводу опасного дома на Щербакова в управлении жилищных отношений городской администрации пояснили следующее: дом признан аварийным в 2016 году, расселение проходило в судебном порядке.
Управление жилищных отношений администрации Перми: «Сейчас ведётся подготовка дома к сносу. Планируется, что в первом квартале будет подготовлена проектная документация, а в первом полугодии 2023 года аварийный дом снесут».
Остаётся надеяться, что до того аварийные ленты, да и сам внешний вид заброшенной трёхэтажки будут отпугивать любопытных. Потому что пока приходится опасаться каждый день, говорит Елена - ведь порой за теми же детьми уследить не так просто.
Елена Голдобина: "У меня, я говорю, ребёнок здесь в четвёртый класс ходит, племянники ходят в шестой, и в девятый, мне очень страшно, я очень за них боюсь!"

Опубликовано: 11.01.2023 в 11:10 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В Музее истории Пермского классического университета открылась новая экспозиция

Утилизируем ёлки правильно

Выброс мусора из машины может грозить конфискацией автомобиля

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 10.01.2023

В Кунгуре пройдет фестиваль современной молодежной культуры «Гравитация»

"Чебурашка" стал самым кассовым российским фильмом в истории

"Зимний вернисаж": на эспланаде возводят 8 ледовых скульптур к 300-летию Перми

В Прикамье умершему человеку 4 года переводили пенсию и выплаты. Деньги тратила его жена

- 48 градусов: побит температурный рекорд зимы

В Пермском крае начали принимать заявления на выплату единого пособия


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Музее истории Пермского классического университета открылась новая экспозиция

В Перми на 8 месяцев перекрыто движение транспорта по улице Рабочей →

Обратите внимание

в Перми

В Перми благоустроят территорию перед отелем «Прикамье»
Запланировано обновление территории Комсомольского проспекта перед отелем «Прикамье», это пространство граничит с недавно отремонтированным сквером возле гостиницы «Урал» и визуально составляет комплекс с Октябрьской площадью. Жители города могут выбрать элементы благоустройства. В новом месте отдыха могут появиться места отдыха с Wi-Fi зонами, модульные вазоны с многолетними цветами, навесы или другие объекты, которые предпочтут жители. Онлайн-голосование на сайте «Госуслуги» продлится до 22 января.
11.01.2023 в 11:55

Метки: Экономика, Власть, в Перми

Согласован колерный паспорт УДС «Молот»
Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми согласовал колерный паспорт универсального Дворца спорта «Молот». На объекте уже стартовали ремонтные работы, завершить их планируется в мае этого года. В ходе капитального ремонта Дворца полностью преобразятся фасады и входные группы здания – они будут преобразованы с учётом всех современных нормативных требований, станут более удобными для посетителей. Также будет отремонтирована кровля, заменено остекление. Согласно колерному паспорту фасад здания будет выполнен в естественных цветах: серо-белый, сланцево-серый, серый шёлк и жемчужно-золотой. На обновленном фасаде появятся медиафасады, на которых можно будет транслировать спортивные события.
10.01.2023 в 14:55

Метки: Спорт, в Перми

После выстрела из гранатомета восстанавливали по крупицам. Театру-Театру вернули уникальные вращающиеся фонари со скульптурами
По фотографиям, архивным документам и даже воспоминаниям в Пермском Театре-Театре смогли восстановить уникальные фонари, которые встречали зрителя 30 лет назад. В 1994 году по театру был совершен выстрел из гранатомета, верхняя часть стекол была полностью разрушена, скульптуры и фонари пострадали.
10.01.2023 в 12:05

Метки: Культура, в Перми

В Перми началась серия публичных выступлений легенд российского фигурного катания
В Перми началась серия публичных выступлений легенд российского фигурного катания в рамках проекта «Пермь-300». Местом действия стал каток у Театра-Театра. Для того чтобы еще больше людей смогли посмотреть гала-шоу вживую, олимпийские чемпионы выйдут на лёд у Театра-Театра 4 января в 17:30 и 21:00, а также 5 января в 11.00 утра. Посмотреть трансляцию можно и онлайн в официальной группе ВКонтакте в сообществе «Пермь-300. Всё реально!».
04.01.2023 в 10:30

Метки: Спорт, Общество, в Перми

С 1 января в Пермском крае повысили прожиточный минимум
С 1 января в Пермском крае повысили прожиточный минимум. Об этом пишет «Комсомольская правда» - Пермь». Теперь базовая величина составляет 13 255 рублей, для трудоспособного населения – 14 415 рублей, для пенсионеров – 11374 рубля, для детей – 13 146 рублей. Размер прожиточного минимума влияет на минимальное пособие, пенсии и право на разные виды господдержки и льгот.
04.01.2023 в 09:30

Метки: Деньги, в Перми

В России

Пермь вошла в тройку лидеров российских городов в рейтинге финансовой грамотности
Пермь вошла в тройку лидеров в рейтинге финграмотности жителей российских городов. Список формировался на основе ответов жителей крупных российских городов о конкретных навыках: способности копить, вести семейный бюджет, инвестировать, разбираться в фондовом рынке, общем понимании, что происходит в экономике, налоговой системе, умении разбираться в финансовых документах, инвестиционных, страховых, пенсионных и накопительных продуктах, распознавать мошенничество. В топ-10 попали города, в которых сумма показателей — процент жителей, положительно оценивающих свои финансовые навыки, — наибольшая. Так, самыми финансово грамотными оказались жители Волгограда. Второе и третье место заняли Пермь и Ульяновск. В пятерку вошли также Новокузнецк и Челябинск.
10.01.2023 в 16:10

Метки: Деньги, Экономика, В России

В России повышается максимальная выплата по больничному
С 1 января в России максимальная выплата по больничному в месяц повышается до 84 846,69 рублей (из расчета в 31 день). За один день пребывания на больничном может быть начислено до 2 736,99 рублей. Это относится к тем, чей трудовой стаж превышает 8 лет.
04.01.2023 в 16:00

Метки: Деньги, Экономика, В России

Всероссийская акция «Ёлка желаний» продолжается
В преддверии Нового года продолжается всероссийская акция «Елка желаний». Сегодня в роли волшебника выступил главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников. 14-летний Илья Трушников попросил в качестве подарка новый велосипед. И он его получил прямо в общественной приемной президента России в Пермском крае. Анкету на сайте акции Илья заполнял вместе с мамой. Акция «Елка желаний» в России проходит с 2018 года. За это время исполнено уже более 60 тысяч желаний детей и пожилых граждан.
30.12.2022 в 10:43

Метки: Культура, В России

6 тонн апельсинов, Гена-садовник и бизнес-леди вместо Шапокляк. Историю Чебурашки расскажут по-новому
1 января на большие экраны страны выходит фильм «Чебурашка». Это не мультфильм, а полнометражная картина. Основана она на известной всем взрослым истории. По сюжету мохнатый непоседливый зверек из далекой апельсиновой страны удивительным образом попадает в приморский городок, где ему предстоит найти себе имя, друзей и новый дом. На первый взгляд всё знакомо, но это только на первый. Главный друг Чебурашки в фильме вовсе не крокодил, а хмурый старик-садовник Гена с очень непростым характером, которого сыграл Сергей Гармаш. И как таковой Шапокляк здесь нет. Место главного антагониста произведений Эдуарда Успенского в современной картине отведено бизнес-леди Римме – Елене Яковлевой. Задача перед авторами стояла непростая, необходимо было сделать Чебурашку близким зрителю XXI века, но с отсылкой к советской мультипликации.
27.12.2022 в 11:13

Метки: Кино, Культура, В России, Анонс

В Перми завершается фестиваль «Дягилев+»
В Перми сегодня грандиозным концертом альтернативной музыки на «Заводе Шпагина» завершится трехдневный марафон специального проекта «Дягилев +». Ранее в частной филармонии «Триумф» зрители постелили концерт солистов оркестра musicaeterna, который исполнил струнные квартеты Дмитрия Шостаковича, а в зале краевой филармонии при полном аншлаге было дано ночное выступление хора Musicaeterna под управлением Виталия Полонского, где была исполнена рождественская музыка шести веков.
26.12.2022 в 16:24

Метки: Культура, в Перми, В России

Лента новостей RSS каналы

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 11.01.2023«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 11.01.2023

В мэрии Перми назвали места для купаний в КрещениеВ мэрии Перми назвали места для купаний в Крещение

МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных явленияхМЧС предупреждает о неблагоприятных погодных явлениях

Глава администрации г. Кизел прокомментировал ситуацию с автобусным сообщениемГлава администрации г. Кизел прокомментировал ситуацию с автобусным сообщением

Турнир чемпионов: скульпторам «Зимнего вернисажа» приходится работать в сложных погодных условияхТурнир чемпионов: скульпторам «Зимнего вернисажа» приходится работать в сложных погодных условиях

«Серая шейка-2023»: в Перми посчитают водоплавающих птиц«Серая шейка-2023»: в Перми посчитают водоплавающих птиц

В Прикамье открыт набор на очную смену в «Академию первых»В Прикамье открыт набор на очную смену в «Академию первых»

В Перми новые автобусы вышли на маршрут №36В Перми новые автобусы вышли на маршрут №36

Новогоднюю ярмарку в центре Перми посетили 8 тысяч человекНовогоднюю ярмарку в центре Перми посетили 8 тысяч человек

Главный ледовый городок Перми открылся после профилактикиГлавный ледовый городок Перми открылся после профилактики

"Ледовый сезон": муниципальные катки ждут гостей"Ледовый сезон": муниципальные катки ждут гостей

Из-за претензий прокуратуры крещенские купания в Кунгурской ледяной пещере проводить не будутИз-за претензий прокуратуры крещенские купания в Кунгурской ледяной пещере проводить не будут

В Перми благоустроят территорию перед отелем «Прикамье»В Перми благоустроят территорию перед отелем «Прикамье»

В Перми на 8 месяцев перекрыто движение транспорта по улице РабочейВ Перми на 8 месяцев перекрыто движение транспорта по улице Рабочей

Когда снесут опасный дом на ул. Щербакова?Когда снесут опасный дом на ул. Щербакова?

В Музее истории Пермского классического университета открылась новая экспозицияВ Музее истории Пермского классического университета открылась новая экспозиция

Утилизируем ёлки правильноУтилизируем ёлки правильно

Выброс мусора из машины может грозить конфискацией автомобиляВыброс мусора из машины может грозить конфискацией автомобиля

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 10.01.2023«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 10.01.2023

Автобусные перевозки в Кизеле возобновятся с 11 январяАвтобусные перевозки в Кизеле возобновятся с 11 января

Лжегазовики обманули более 300 жителей ПрикамьяЛжегазовики обманули более 300 жителей Прикамья

В Кунгуре пройдет фестиваль современной молодежной культуры «Гравитация»В Кунгуре пройдет фестиваль современной молодежной культуры «Гравитация»

Пермь вошла в тройку лидеров российских городов в рейтинге финансовой грамотностиПермь вошла в тройку лидеров российских городов в рейтинге финансовой грамотности

В Перми открылась выставка «Русская Голгофа. 1917-1921»В Перми открылась выставка «Русская Голгофа. 1917-1921»

Согласован колерный паспорт УДС «Молот»Согласован колерный паспорт УДС «Молот»

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2023.

Интернет архив Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную