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Когда снесут опасный дом на ул. Щербакова?
Елена Голдобина: "У меня ребёнок, с утра ребёнка в садик веду, и потом сюда иду на остановку, ребёнка в школу отправляю, и я её стараюсь к себе держать, потому что мало ли что".
Аварийный дом на Александра Щербакова, 13 в одночасье стал популярным в интернете, после того как пермячка и её дочь едва не угодили под рухнувший балкон. Фотографии как раз сделала мама и выложила в сеть.
На пути желающих исследовать это строение изнутри, вот такая лента, наверно, серьёзной преградой не станет, но мы рисковать не будем, посмотрим снаружи, потому что выглядит всё достаточно угрожающе.
До последнего момента и лент не было, говорят местные жители. А сносить пора, уверен Владимир. Кстати, именно в этом доме он сам когда-то жил, потом переехал. Ещё до того, как признали аварийным.
Владимир Шамшурин: "Я считаю быстрей, потому что и подростки могут туда бегать. Убрать - и никакого травматизма!"
Просто порой аварийные дома могут не дождаться сноса и начинают складываться сами, как минувшей осенью и произошло со старой четырёхэтажкой на Тихом Компросе.
По поводу опасного дома на Щербакова в управлении жилищных отношений городской администрации пояснили следующее: дом признан аварийным в 2016 году, расселение проходило в судебном порядке.
Управление жилищных отношений администрации Перми: «Сейчас ведётся подготовка дома к сносу. Планируется, что в первом квартале будет подготовлена проектная документация, а в первом полугодии 2023 года аварийный дом снесут».
Остаётся надеяться, что до того аварийные ленты, да и сам внешний вид заброшенной трёхэтажки будут отпугивать любопытных. Потому что пока приходится опасаться каждый день, говорит Елена - ведь порой за теми же детьми уследить не так просто.
Елена Голдобина: "У меня, я говорю, ребёнок здесь в четвёртый класс ходит, племянники ходят в шестой, и в девятый, мне очень страшно, я очень за них боюсь!"
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