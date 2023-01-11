Когда снесут опасный дом на ул. Щербакова?

На улице Щербакова в Перми, почти на прохожих, упал балкон аварийного дома. Здание расселено и ждет сноса. Но вот дождется ли?Место особо не обойти, дети ходят по этой дороге к школе, к тому же остановка автобусная напротив. Приходится передвигаться аккуратно, периодически поглядывая наверх.Елена Голдобина: "У меня ребёнок, с утра ребёнка в садик веду, и потом сюда иду на остановку, ребёнка в школу отправляю, и я её стараюсь к себе держать, потому что мало ли что".Аварийный дом на Александра Щербакова, 13 в одночасье стал популярным в интернете, после того как пермячка и её дочь едва не угодили под рухнувший балкон. Фотографии как раз сделала мама и выложила в сеть.На пути желающих исследовать это строение изнутри, вот такая лента, наверно, серьёзной преградой не станет, но мы рисковать не будем, посмотрим снаружи, потому что выглядит всё достаточно угрожающе.До последнего момента и лент не было, говорят местные жители. А сносить пора, уверен Владимир. Кстати, именно в этом доме он сам когда-то жил, потом переехал. Ещё до того, как признали аварийным.Владимир Шамшурин: "Я считаю быстрей, потому что и подростки могут туда бегать. Убрать - и никакого травматизма!"Просто порой аварийные дома могут не дождаться сноса и начинают складываться сами, как минувшей осенью и произошло со старой четырёхэтажкой на Тихом Компросе.По поводу опасного дома на Щербакова в управлении жилищных отношений городской администрации пояснили следующее: дом признан аварийным в 2016 году, расселение проходило в судебном порядке.Управление жилищных отношений администрации Перми: «Сейчас ведётся подготовка дома к сносу. Планируется, что в первом квартале будет подготовлена проектная документация, а в первом полугодии 2023 года аварийный дом снесут».Остаётся надеяться, что до того аварийные ленты, да и сам внешний вид заброшенной трёхэтажки будут отпугивать любопытных. Потому что пока приходится опасаться каждый день, говорит Елена - ведь порой за теми же детьми уследить не так просто.Елена Голдобина: "У меня, я говорю, ребёнок здесь в четвёртый класс ходит, племянники ходят в шестой, и в девятый, мне очень страшно, я очень за них боюсь!"