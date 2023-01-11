В Музее истории Пермского классического университета открылась новая экспозиция
Это и об издателях иллюстрированного сатирического «Перца» - приложения к газете «Пермский Университет». Один из трёх - Игорь Капцугович в будущем станет ректором пермского пединститута.
Валерия Яковлева, главный хранитель музея истории ПГНИУ: "Это всегда было событие в жизни университета. Доставалось всем: и простым студентам-двоечникам, и даже ректору".
Четвёртая часть экспозиции, посвящённая истории университета, экспонат узнаваемый - это парта студента. Здесь всё аутентично: шпаргалки, приклеенные жвачки, отобранные у студентов карты.
Обновлённая экспозиция музея истории ПГНИУ — соединяет разные эпохи. В сердце зала - привлекающий красным цветом макет ночлежного дома. Это по задумке Мешкова. Сегодня в комплексе зданий — университетский корпус, в уникальном для Перми стиле северный модерн.
Валерия Яковлева, главный хранитель музея истории ПГНИУ: "Собрать учебный материал для студентов, чтобы профессора, в первую очередь историко-филологического факультета, использовали это во время учебных занятий. Так, у нас оказались египетская коллекция и коллекция античная".
Коллекция Строгановской керамики - дар университету Павла Сюзёва. В образцах ручной работы студентов и мастеров Строгановского промышленного училища - результаты поиска русской идентичности, так характерной для конца 19-го - начала 20-го века.
Самый молодой из музеев Пермского госуниверситета в этом году отмечает полувековой юбилей. С 1977 года занимает помещение библиотеки для научных сотрудников на втором этаже исторического корпуса. В день открытия обзорные экскурсии для студентов и педагогов проводят каждый час.
Дмитрий Косенчук, Иван Черных, студенты-историки: "Музеев на территории университета 17, но истории университета — он один. Он, наверно, самый необходимый из всех 17 музеев. Каждый, кто учится или преподаёт в этом университете, ощущает такое чувство приятной ностальгии".
По предварительной записи в музее проведут экскурсию для желающих организованных групп. Подробная информация есть на сайте университета и в группе во ВКонтакте.
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