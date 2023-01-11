Утилизируем ёлки правильно

В «ПРО ТКО» пригрозили финансовыми санкциями тем, кто намеревается выбросить отслужившую свое елку в мусорный бак. Этого делать нельзя. Новогодние деревья принимают на переработку в специальных пунктах. Такие открылись сейчас в Перми, Краснокамске и Лысьве.Праздники закончились, а значит, пришла пора прощаться с живыми елями. Вот первая партия новогодних красавиц проходит через дробилку и превращается в щепу. Ну, а дальше в грунт для выращивания новых растений.Утилизация старых елей в Перми началась с этой недели. Перед транспортировкой желательно очистить дерево от иголок. Как для чистоты в подъезде, так и в практических целях.Пусть и опавшая, но всё-таки свежая хвоя — это и натуральный ароматизатор для квартиры, и защита от насекомых, и даже удобрение для садовых растений. Теперь всё это осталось лишь убрать совком.С охотой хвойные ждут на утилизацию в Мотовилихе, на Загарье, Пролетарке и в других районах Перми, Краснокамска и Лысьвы. Вот пункт на Докучаева. Ёлки оставлять можно прямо на улице, говорит администратор Андрей Бош.Андрей Бош, администратор пункта «Разделяю сердцем» у парка «Оранжевое лето»: "По опыту после старого Нового года приносят. После 14-го тут по 17 по 18 елок каждый день приезжает".Пункт на парковке возле бульвара Гагарина, 65. Крытый Экодом открылся на днях. Принимают любые отходы, но последние несколько дней в основном едут ёлки.Дарья Лебедева, администратор пункта «Разделяю сердцем» возле ул. бульвара Гагарина, 65: "Самое главное освободить их игрушек и мишуры — это будет просто ёлочка, любое дерево, которое хвойное".А вот приносить живую ёлку из дома в Пермский зоопарк не надо. Там звери и птицы уже довольствуются невостребованными деревьями с елочных базаров.Анна Аликина, куратор коллекции Пермского зоопарка: "Мы берем ёлки только с ёлочных базаров - не распроданные. Ёлки, которые из дома люди выкидывают, мы не берем ни в коем случае. Там могут остаться остатки мишуры. Если попадет в организм животного, ничем хорошим не закончится".Как впрочем, и складирование старых елей на придомовых территориях, во дворах, а также у мусорных контейнеров. В Пермском региональном операторе напоминают: такие варианты не предназначены для утилизации хвойных.Юлия Скопец, главный эколог АО «ПРО ТКО»: "Это отходы, которые попросту не вмещаются в контейнеры. Таким образом, механизм, который захватывает контейнер, он не позволит погрузить этот контейнер в мусоровоз. С технической точки зрения. Ну, и сама по себе ёлка — это ствол, который невозможно погрузить в мусоровоз, он не сможет спрессоваться тем оборудованием, которым оснащены эти мусоровозы".Потому за неправильную утилизацию крупногабаритного мусора, в том числе и деревьев, людям грозит штраф - до двух тысяч рублей за нарушение правил благоустройства. Что касается специальных пунктов приёма — принимать новогодние ели там будут до 31 января.