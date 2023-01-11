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Утилизируем ёлки правильно
С охотой хвойные ждут на утилизацию в Мотовилихе, на Загарье, Пролетарке и в других районах Перми, Краснокамска и Лысьвы. Вот пункт на Докучаева. Ёлки оставлять можно прямо на улице, говорит администратор Андрей Бош.
Андрей Бош, администратор пункта «Разделяю сердцем» у парка «Оранжевое лето»: "По опыту после старого Нового года приносят. После 14-го тут по 17 по 18 елок каждый день приезжает".
Пункт на парковке возле бульвара Гагарина, 65. Крытый Экодом открылся на днях. Принимают любые отходы, но последние несколько дней в основном едут ёлки.
Дарья Лебедева, администратор пункта «Разделяю сердцем» возле ул. бульвара Гагарина, 65: "Самое главное освободить их игрушек и мишуры — это будет просто ёлочка, любое дерево, которое хвойное".
А вот приносить живую ёлку из дома в Пермский зоопарк не надо. Там звери и птицы уже довольствуются невостребованными деревьями с елочных базаров.
Анна Аликина, куратор коллекции Пермского зоопарка: "Мы берем ёлки только с ёлочных базаров - не распроданные. Ёлки, которые из дома люди выкидывают, мы не берем ни в коем случае. Там могут остаться остатки мишуры. Если попадет в организм животного, ничем хорошим не закончится".
Как впрочем, и складирование старых елей на придомовых территориях, во дворах, а также у мусорных контейнеров. В Пермском региональном операторе напоминают: такие варианты не предназначены для утилизации хвойных.
Юлия Скопец, главный эколог АО «ПРО ТКО»: "Это отходы, которые попросту не вмещаются в контейнеры. Таким образом, механизм, который захватывает контейнер, он не позволит погрузить этот контейнер в мусоровоз. С технической точки зрения. Ну, и сама по себе ёлка — это ствол, который невозможно погрузить в мусоровоз, он не сможет спрессоваться тем оборудованием, которым оснащены эти мусоровозы".
Потому за неправильную утилизацию крупногабаритного мусора, в том числе и деревьев, людям грозит штраф - до двух тысяч рублей за нарушение правил благоустройства. Что касается специальных пунктов приёма — принимать новогодние ели там будут до 31 января.
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