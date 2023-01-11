Выброс мусора из машины может грозить конфискацией автомобиля
При этом вырастут и штрафы. Так, за первый такой проступок придется заплатить от 10 до 15 тысяч рублей. Должностным лицам – от 20 до 30 тысяч рублей. А юридическим – от 30 до 50 тысяч рублей. За повторное нарушение сумма вырастет вдвое. Для тех, кто сгрузил мусор в неположенном месте с грузовика, штрафы еще более суровые, вплоть до конфискации автомобиля.
Нарушителей будут отслеживать сотрудники Госавтоинспекции, а также инспекторы лесного надзора. Правда, об оснащении соответствующей умной техникой в данных ведомствах пока не сообщали.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 10.01.2023
В Кунгуре пройдет фестиваль современной молодежной культуры «Гравитация»
"Чебурашка" стал самым кассовым российским фильмом в истории
"Зимний вернисаж": на эспланаде возводят 8 ледовых скульптур к 300-летию Перми
В Прикамье умершему человеку 4 года переводили пенсию и выплаты. Деньги тратила его жена
- 48 градусов: побит температурный рекорд зимы
В Пермском крае начали принимать заявления на выплату единого пособия
Пермский транспортный прокурор прокомментировал инцидент в аэропорту
Поддержка бизнеса: снижены процентные ставки по самым востребованным льготным займам
В Прикамье пройдет модернизация сети центров занятости населения
Добавить комментарий: