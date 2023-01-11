Выброс мусора из машины может грозить конфискацией автомобиля

Вступают в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, напрямую касающиеся тех, кто любит выбрасывать мусор из машины на обочину или в придорожный лес. Нововведение позволяет выявлять и наказывать таких граждан при помощи средств фото и видеофиксации.При этом вырастут и штрафы. Так, за первый такой проступок придется заплатить от 10 до 15 тысяч рублей. Должностным лицам – от 20 до 30 тысяч рублей. А юридическим – от 30 до 50 тысяч рублей. За повторное нарушение сумма вырастет вдвое. Для тех, кто сгрузил мусор в неположенном месте с грузовика, штрафы еще более суровые, вплоть до конфискации автомобиля.Нарушителей будут отслеживать сотрудники Госавтоинспекции, а также инспекторы лесного надзора. Правда, об оснащении соответствующей умной техникой в данных ведомствах пока не сообщали.