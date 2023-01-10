"Зимний вернисаж": на эспланаде возводят 8 ледовых скульптур к 300-летию Перми

На пермской эспланаде стартовал фестиваль ледовой скульптуры "Зимний вернисаж", посвященный 300-летию Перми.Пила - один из основных инструментов, с которыми работают скульпторы на городской эспланаде. Николай пилит лёд, чтобы в итоге добавить очередную деталь к конкурсной композиции. График плотный, и мороз тоже расслабиться не даёт.Николай Кокорин, скульптор: "У нас день начинается с 9:30, и заканчивается в 19:30. Время на обед, на отдых у нас есть, на кофе, чай".Николай трудится совместно со своим братом-близнецом Андреем, в Пермь они приехали из Екатеринбурга. Их композиция в итоге будет большой ледяной книгой, в которую входит триста глав об истории краевой столицы.Андрей Кокорин, скульптор: "С одной стороны будет первая глава - это образование города, образование завода, с другой стороны будет следующая глава, это указ, который подписала Екатерина II о присвоении статуса города Перми. С обратной стороны ещё будут главы".300-летию Перми посвятили в этом году конкурс «Зимний вернисаж». Есть особенности - работают на этот раз парные команды только со льдом, все участники являются призёрами конкурса прошлых лет.Задача знакома и понятна каждому - исходный материал под рукой, теперь нужно отсечь всё лишнее и представить свою скульптуру на суд жюри.Что касается погоды, говорят участники - конечно, не привыкать, просто чаще приходится ходить греться. Инструменты при этом используются самые разные, проверенные и морозостойкие.Качество льда - хорошее, работать приятно, поделилась впечатлениями Татьяна Титова, которая на конкурсе представляет город Пермь.Татьяна Титова, скульптор: "Отличный лёд, замечательный. Речной, чистый, красивый, прозрачный, всё видно, просто изумительный!"Всего будет восемь композиций, по количеству команд. География участников обширная - от Комсомольска-на-Амуре до Москвы. Работать скульпторы будут до пятницы.Светлана Колчанова, куратор конкурса: "Участники работают до 12.00 часов 13 января, 13 же января будет определён победитель. Победителя выберет глава города, поскольку в этом году кубок чемпионов на приз главы города Перми. Также пройдёт жюри, выберут дополнительные призы, которые позже будут вручены".За процессом можно наблюдать и сейчас, высоких заборов на площадке нет. Что касается общего доступа - его откроют уже в субботу, 14 января, во второй половине дня. И так до 20 февраля, после чего, рассказали организаторы, можно будет начинать демонтаж.