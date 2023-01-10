← В Прикамье умершему человеку 4 года переводили пенсию и выплаты. Деньги тратила его жена
"Чебурашка" стал самым кассовым российским фильмом в истории →
"Зимний вернисаж": на эспланаде возводят 8 ледовых скульптур к 300-летию Перми
Николай Кокорин, скульптор: "У нас день начинается с 9:30, и заканчивается в 19:30. Время на обед, на отдых у нас есть, на кофе, чай".
Николай трудится совместно со своим братом-близнецом Андреем, в Пермь они приехали из Екатеринбурга. Их композиция в итоге будет большой ледяной книгой, в которую входит триста глав об истории краевой столицы.
Андрей Кокорин, скульптор: "С одной стороны будет первая глава - это образование города, образование завода, с другой стороны будет следующая глава, это указ, который подписала Екатерина II о присвоении статуса города Перми. С обратной стороны ещё будут главы".
300-летию Перми посвятили в этом году конкурс «Зимний вернисаж». Есть особенности - работают на этот раз парные команды только со льдом, все участники являются призёрами конкурса прошлых лет.
Задача знакома и понятна каждому - исходный материал под рукой, теперь нужно отсечь всё лишнее и представить свою скульптуру на суд жюри.
Что касается погоды, говорят участники - конечно, не привыкать, просто чаще приходится ходить греться. Инструменты при этом используются самые разные, проверенные и морозостойкие.
Качество льда - хорошее, работать приятно, поделилась впечатлениями Татьяна Титова, которая на конкурсе представляет город Пермь.
Татьяна Титова, скульптор: "Отличный лёд, замечательный. Речной, чистый, красивый, прозрачный, всё видно, просто изумительный!"
Всего будет восемь композиций, по количеству команд. География участников обширная - от Комсомольска-на-Амуре до Москвы. Работать скульпторы будут до пятницы.
Светлана Колчанова, куратор конкурса: "Участники работают до 12.00 часов 13 января, 13 же января будет определён победитель. Победителя выберет глава города, поскольку в этом году кубок чемпионов на приз главы города Перми. Также пройдёт жюри, выберут дополнительные призы, которые позже будут вручены".
За процессом можно наблюдать и сейчас, высоких заборов на площадке нет. Что касается общего доступа - его откроют уже в субботу, 14 января, во второй половине дня. И так до 20 февраля, после чего, рассказали организаторы, можно будет начинать демонтаж.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Прикамье умершему человеку 4 года переводили пенсию и выплаты. Деньги тратила его жена
- 48 градусов: побит температурный рекорд зимы
В Пермском крае начали принимать заявления на выплату единого пособия
Пермский транспортный прокурор прокомментировал инцидент в аэропорту
Поддержка бизнеса: снижены процентные ставки по самым востребованным льготным займам
В Прикамье пройдет модернизация сети центров занятости населения
«Зимний вернисаж» собрал в Перми виртуозов льда
В новогодние каникулы в Прикамье снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом
Митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия поздравили с Рождеством
Главный ледовый городок закрыт на техническое обслуживание
Добавить комментарий: