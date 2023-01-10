"Чебурашка" стал самым кассовым российским фильмом в истории

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← "Зимний вернисаж": на эспланаде возводят 8 ледовых скульптур к 300-летию Перми
В Кунгуре пройдет фестиваль современной молодежной культуры «Гравитация» →
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"Зимний вернисаж": на эспланаде возводят 8 ледовых скульптур к 300-летию Перми
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Пермский транспортный прокурор прокомментировал инцидент в аэропорту
Поддержка бизнеса: снижены процентные ставки по самым востребованным льготным займам
В Прикамье пройдет модернизация сети центров занятости населения
«Зимний вернисаж» собрал в Перми виртуозов льда
В новогодние каникулы в Прикамье снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом
Митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия поздравили с Рождеством
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