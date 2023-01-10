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В Прикамье умершему человеку 4 года переводили пенсию и выплаты. Деньги тратила его жена
В ходе расследования полицейскими установлено, что женщина имела в пользовании банковскую карту, выпущенную на имя своего покойного мужа для получения пенсии и социальных выплат. Зная, что на счет супруга продолжают поступать денежные средства в связи с отсутствием сведений о его смерти в пенсионном фонде, обвиняемая оплачивала картой покупки, снимала и переводила другим лицам деньги. За четыре года фигурантка похитила более 800 тысяч рублей.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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