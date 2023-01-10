- 48 градусов: побит температурный рекорд зимы

Минус сорок восемь на рассвете - температурный рекорд этой зимы поставлен в поселке Октябрьский Пермского края. В столице региона - Перми – правда, было не намного теплее. И это в первый рабочий день после новогодних каникул.Вот уж точно – при минус 30 «за бортом» в некоторых случаях, чтобы завести автомобиль, помогут только танцы с бубном. Не факт, что получится, но зато сам не замёрзнешь.Андрей Балуев тоже столкнулся с «классикой жанра». Утром машина приказала долго жить. Оставить попытки запустить средство передвижения до лучших времен – не выход из ситуации. Много дел в городе.Андрей Балуев: "Вчера завелись, сегодня не завелись, вчера сам всех спасал, ездил".Ночь с 8 на 9 января стала самой холодной за последние 6 лет в Пермском крае. Самая низкая температура была замечена в Осе – в среднем минус 41 градус. Для взрослых не повод пропустить работу, а вот для детей абсолютно официальная история не ходить в школу.Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: "При температуре 28 и ниже не надо отправлять в школу на занятия 1-4 классы, при температуре до 30 градусов – это 5-9 классы, и ниже 32 градусов - 10-11 классы".Но есть и те, для кого трескучий мороз - стихия родная. Это видео заставит содрогнуться многих! Экстремально низкая температура для заплыва в Каме участникам клуба закаливания «Тонус» не помеха. В воде-то теплее - до +4С. В Пермском Гидрометцентре рассказали, что всему виной антициклон и арктический полярный фронт. Причём нам ещё повезло. Евгения Пищальникова, начальник отдела метеорологических прогнозов Пермского центра по метеорологии и мониторингу окружающей среды: "Причем необычно, что мы смотрим на европейскую часть и там холоднее, чем для наших территорий. Нам, можно сказать, повезло. В соседних Кирове и Башкирии было холоднее, чем в Пермском крае".Но есть во всём этом и чудные мгновения. Благодаря ясной и достаточно свежей погоде жители Прикамья стали свидетелями оптического явления – гало. По-научному – взаимодействие света с кристаллами льда, взвешенными в атмосфере. Также на просторах интернета крайне популярны стали фотографии термометров, снятые в различных районах края. Соревнование в нашей подборке, у кого ниже – выиграл Октябрьский округ с результатом -48С. Самое то для физических экспериментов. Немного развлечений можно придумать в 30-градусный мороз, но есть одно, которое точно будет эффектным. Это кипяток и лютый холод. Выплёскиваем горячую воду. Ещё лучше такой опыт смотрится в замедленной съёмке, но уже во вторник такой финт вряд ли можно будет повторить. Можно сказать «потеплеет» до минус 25. К концу недели по прогнозу снег, и старые добрые и по сравнению с нынешними реалиями «комфортные» минус 11 градусов.