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В Пермском крае начали принимать заявления на выплату единого пособия
Юлия Зобина, заместитель начальника Управления СФР по Пермскому краю: "Это для тех граждан, у которых доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума. Также семьи не обладают избыточными финансовыми накоплениями, кроме того, у них отсутствует движимое и недвижимое имущество, которые не превышают пороговых значений. И также у граждан должен иметься официальный доход".
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