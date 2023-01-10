В Пермском крае начали принимать заявления на выплату единого пособия

В первый рабочий день нового 2023 года в Пермском крае начали принимать заявления на выплату так называемого универсального пособия на детей. Оно заменит собой сразу семь видов пособий и направлено на социальную защиту семей с детьми и беременных женщин. Заявление можно подать одним из трёх способов: удалённо - через портал Госуслуг, лично - в клиентском центре социального фонда России или в МФЦ. Дополнительных документов предоставлять не нужно. Размер пособия будет зависеть от доходов семьи и составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума для детей.Юлия Зобина, заместитель начальника Управления СФР по Пермскому краю: "Это для тех граждан, у которых доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума. Также семьи не обладают избыточными финансовыми накоплениями, кроме того, у них отсутствует движимое и недвижимое имущество, которые не превышают пороговых значений. И также у граждан должен иметься официальный доход".