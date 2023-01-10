Пермский транспортный прокурор прокомментировал инцидент в аэропорту

Следственный комитет на транспорте проводит расследование причин инцидента, из-за которого в воскресенье в Пермском аэропорту были задержаны сразу шесть рейсов. Ранним утром «Боинг-737», принадлежащий авиакомпании «Победа» и следовавший в Москву, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и увяз в снегу.Как сообщается, в происшествии никто не пострадал. Правда, пассажирам сначала пришлось какое-то время ждать, пока их борт откопают из снега и подгонят трапы. После еще было ожидание в аэропорту. Новый самолет за ними прислали только в 16.00 часа дня. Делом также занимается и Уральская транспортная прокуратура. Вот что там сегодня рассказали об инциденте.Денис Плотников, Пермский транспортный прокурор: "На исполнительном старте при выводе двигателя на взлётный режим, воздушное судно повело влево, вследствие чего самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы на прилегающую с планерной часть взлётного поля. Пострадавших и погибших в результате указанного случая не имеется. С целью установления причин произошедшего Пермской транспортной прокуратурой организована и проводится проверка с соблюдением законодательства о безопасности полётов и эксплуатации воздушного транспорта. Также в связи с тем, что авиакомпанией «Победа» не были оказаны в полном объёме услуги для пассажиров, вследствие задержки указанного вылета, Пермской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения прав пассажиров".