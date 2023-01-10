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Пермский транспортный прокурор прокомментировал инцидент в аэропорту
Денис Плотников, Пермский транспортный прокурор: "На исполнительном старте при выводе двигателя на взлётный режим, воздушное судно повело влево, вследствие чего самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы на прилегающую с планерной часть взлётного поля. Пострадавших и погибших в результате указанного случая не имеется. С целью установления причин произошедшего Пермской транспортной прокуратурой организована и проводится проверка с соблюдением законодательства о безопасности полётов и эксплуатации воздушного транспорта. Также в связи с тем, что авиакомпанией «Победа» не были оказаны в полном объёме услуги для пассажиров, вследствие задержки указанного вылета, Пермской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения прав пассажиров".
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