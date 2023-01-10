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Поддержка бизнеса: снижены процентные ставки по самым востребованным льготным займам

С 1 января 2023 года Микрофинансовая компания Пермского края снизила процентные ставки по наиболее востребованным льготным государственным займам, сообщили в центре «Мой бизнес». Новые условия выделения льготного финансирования введены в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» в целях совершенствования инструментов государственной поддержки. Такая мера позволит предпринимателям снизить долговую нагрузку и направить денежные средства на развитие своего бизнеса.
Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края, снижение процентных ставок коснулось пяти наиболее востребованных займов:
- «Антикризисный» - можно получить до 3 млн руб. на период 2 года – теперь займы предоставляются по ставке 3% вместо 4%.
- «Льготный экспресс» – льготные займы до 5 млн руб. на период 3 года – по ставке 7% годовых вместо 8% (предоставляется на пополнение оборотных и внеоборотных активов или рефинансирование задолженности по бизнес-кредитам).
-«Стартовый» – для начинающих предпринимателей процентную ставку по льготному займу уменьшили с 4% до 3% годовых (до 1 млн руб. на 3 года на развитие своего дела выделятся при сроке деятельности субъекта от 0 месяцев).
- «Приоритетный»: улучшены условия финансирования для компаний, осуществляющих деятельность в приоритетных направлениях. На займы до 5 млн руб. по ставке от 3.75% до 6% годовых вместо 7% могут претендовать социальные предприятия, женщины-предприниматели, экспортеры, резиденты ТОСЭР и промышленных парков, сельхозпроизводители, бизнес в сферах туризма, экологии, спорта, предприниматели из сферы гостиничного бизнеса и обрабатывающего производства, предприниматели в возрасте до 35 лет, а также после 45 лет.
- «Подакцизный», по которому предоставляются займы для бизнеса, осуществляющего подакцизную деятельность, теперь процентная ставка составляет от 3.75% до 7% годовых при максимальной сумме при этом 5 млн руб. на срок до 2-х лет.

Опубликовано: 10.01.2023 в 09:38 в рубрике - Вести Пермь

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