← В Прикамье пройдет модернизация сети центров занятости населения
Пермский транспортный прокурор прокомментировал инцидент в аэропорту →
Поддержка бизнеса: снижены процентные ставки по самым востребованным льготным займам
Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края, снижение процентных ставок коснулось пяти наиболее востребованных займов:
- «Антикризисный» - можно получить до 3 млн руб. на период 2 года – теперь займы предоставляются по ставке 3% вместо 4%.
- «Льготный экспресс» – льготные займы до 5 млн руб. на период 3 года – по ставке 7% годовых вместо 8% (предоставляется на пополнение оборотных и внеоборотных активов или рефинансирование задолженности по бизнес-кредитам).
-«Стартовый» – для начинающих предпринимателей процентную ставку по льготному займу уменьшили с 4% до 3% годовых (до 1 млн руб. на 3 года на развитие своего дела выделятся при сроке деятельности субъекта от 0 месяцев).
- «Приоритетный»: улучшены условия финансирования для компаний, осуществляющих деятельность в приоритетных направлениях. На займы до 5 млн руб. по ставке от 3.75% до 6% годовых вместо 7% могут претендовать социальные предприятия, женщины-предприниматели, экспортеры, резиденты ТОСЭР и промышленных парков, сельхозпроизводители, бизнес в сферах туризма, экологии, спорта, предприниматели из сферы гостиничного бизнеса и обрабатывающего производства, предприниматели в возрасте до 35 лет, а также после 45 лет.
- «Подакцизный», по которому предоставляются займы для бизнеса, осуществляющего подакцизную деятельность, теперь процентная ставка составляет от 3.75% до 7% годовых при максимальной сумме при этом 5 млн руб. на срок до 2-х лет.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Прикамье пройдет модернизация сети центров занятости населения
«Зимний вернисаж» собрал в Перми виртуозов льда
В новогодние каникулы в Прикамье снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом
Митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия поздравили с Рождеством
Главный ледовый городок закрыт на техническое обслуживание
В Перми на тротуар рухнул балкон аварийного дома
В театре «У Моста» завершаются Рождественские встречи
В Прикамье стартовала экологическая акция «Елки-иголки»
В Прикамье будут судить "черных лесорубов"
МФЦ Пермского края переходят на новый график работы
Добавить комментарий: