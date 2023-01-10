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В Прикамье пройдет модернизация сети центров занятости населения
Как пояснили в краевом Минсоцразвития, регион проделал большую работу, чтобы пройти конкурсный отбор. В частности, в центрах занятости Пермского края многие услуги уже доступны в онлайн-формате, в том числе через портал «Работа России». Кроме того, подавляющее большинство сотрудников центров занятости прошли необходимое обучение. В рамках комплексной модернизации - помимо развития самих сервисов- серьезно обновятся помещения территориальных отделов.
По словам главы Минсоцразвития края Павла Фокина, деятельность службы занятости будет переориентирована на индивидуальный формат содействия трудоустройству каждого конкретного обратившегося.
В результате преобразования в Прикамье появится «Кадровый центр Работа России. Пермский край» – современное государственное кадровое агентство, предоставляющее бесплатные услуги населению и работодателям. Благодаря модернизации соискатели смогут находить работу быстрее. Также получить помощь центров занятости смогут еще больше соискателей и работодателей.
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