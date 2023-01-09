Новогоднее ледовое шоу "300 лет Перми" увидели почти 200 тысяч человек

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После демонтажа сценического оборудования каток стал доступен для массовых катаний. Для выхода на лед необходимо предъявить QR-код. Его можно получить на портале "Умный спорт" в разделе "Фестиваль зимних видов спорта".
"Эмоции только самые положительные, потому что, как я каждый раз повторяю, буквально за этим домом я жила. Как-то символично получилось - катаешься, смотришь на свой бывший дом", - поделилась впечатлениями заслуженный мастер спорта России Татьяна Тотьмянина.
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