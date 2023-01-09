"Бедствие будете объявлять? Да нет, немного выкатились". В Сети появилась запись разговора диспетчера с экипажем выкатившегося с полосы самолета

Уральская транспортная прокуратура проводит расследование причин инцидента, произошедшего в воскресенье, из-за которого в пермском аэропорту были задержаны сразу 6 рейсов. Причина - происшествие с самолетом авиакомпании "Победа". Ранним утром он должен был вылететь в Москву, но при наборе скорости на взлетно-посадочной полосе не смог совершить отрыв, выехал за пределы бетонки и увяз в снегу."По факту выезда за пределы взлетно-посадочной полосы самолета авиакомпании "Победа" Пермской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полётов и эксплуатации воздушного транспорта", - рассказал пермский транспортный прокурор Денис Плотников.Никто не пострадал. Правда, пассажирам пришлось ждать в салоне, когда их борт откопают из снега и подгонят трапы, затем ожидание продолжилось в аэропорту - новый самолет за пассажирами прислали только в 16:00. Ещё 5 рейсов были задержаны. Рейс "Победы", на котором произошло ЧП, и так вылетал с задержкой в час из-за погодных условий.В Сети тем временем появилась запись переговоров диспетчера и пилотов выкатившегося с полосы самолета.