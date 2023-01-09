← Новогоднее ледовое шоу "300 лет Перми" увидели почти 200 тысяч человек
В МЧС напомнили о правилах использования обогревателей и печного отопления
При эксплуатации печного отопления запрещается:
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними детям.
- располагать топливо и другие горючие вещества, и материалы на предтопочном листе.
- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.
- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива.
- производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий.
- перекаливать печи.
- устанавливать металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим условиям. При установке временных металлических и других печей заводского изготовления должны выполняться указания (инструкции) предприятий-изготовителей, а также требования норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.
В случае применения электронагревательных приборов необходимо использовать только обогреватели заводского изготовления, устанавливая эти приборы на безопасном расстоянии от сгораемых предметов и материалов.
Одновременное включение в сеть нескольких обогревателей может стать причиной перегрузки электрической сети и возгоранию электрической проводки.
Самое главное - не оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть обогреватели.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Новогоднее ледовое шоу "300 лет Перми" увидели почти 200 тысяч человек
"Бедствие будете объявлять? Да нет, немного выкатились". В Сети появилась запись разговора диспетчера с экипажем выкатившегося с полосы самолета
В Перми запустили новый автобусный маршрут №37 в микрорайон Висим
В Прикамье сохраняются аномально сильные морозы
В Березниках осуждены торговцы героином
В Минобре напомнили, при какой температуре на улице можно не отправлять ребенка в школу
В Пермском крае аномально холодная погода продержится до 10 января
На эспланаде в Перми открылся Кубок России по снежной и ледовой скульптуре
Пермякам рекомендуют не выходить в морозы на улицу
С начала года в Пермском крае произошло 237 ДТП
Добавить комментарий: