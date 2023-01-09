В МЧС напомнили о правилах использования обогревателей и печного отопления

В период сильных морозов многие стараются самостоятельно обогреть помещения, прибегнув к использованию электронагревательных приборов и печного отопления. В ГУ МЧС по Пермскому краю напоминают, что при их использовании необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности.При эксплуатации печного отопления запрещается:- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними детям.- располагать топливо и другие горючие вещества, и материалы на предтопочном листе.- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива.- производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий.- перекаливать печи.- устанавливать металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим условиям. При установке временных металлических и других печей заводского изготовления должны выполняться указания (инструкции) предприятий-изготовителей, а также требования норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.В случае применения электронагревательных приборов необходимо использовать только обогреватели заводского изготовления, устанавливая эти приборы на безопасном расстоянии от сгораемых предметов и материалов.Одновременное включение в сеть нескольких обогревателей может стать причиной перегрузки электрической сети и возгоранию электрической проводки.Самое главное - не оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть обогреватели.