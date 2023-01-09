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В Березниках осуждены торговцы героином
Фигуранты были задержаны сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Березниковскому городскому округу в начале 2022 года. У одного из злоумышленников полицейские изъяли 60 свертков из изоленты с веществом бежевого цвета внутри. У девушки при личном досмотре был обнаружен и изъят сотовый телефон, в котором находилась информация о расположении тайников-закладок. По указанным координатам оперативниками впоследствии были найдены еще несколько свертков из изоленты с аналогичным веществом. Результатами экспертизы установлено, что это наркотическое средство героин общей массой 164,82 грамма.
"Установлено, что злоумышленники в составе организованной группы решили заработать деньги незаконным путем. Через сеть Интернет они получали крупную партию запрещенного вещества, фасовали на дозы, после чего делали закладки на территории Березников", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Суд приговорил 34-летнего мужчину к 8 годам лишения свободы, его 26-летнего подельника к 6 годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима. Девушка приговорена к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
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