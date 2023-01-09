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В Прикамье сохраняются аномально сильные морозы
По-настоящему морозной выдалась ночь с субботы на воскресенье - сильнее всего похолодало на юге и востоке региона, так, в Чернушке отмечена температура в -40, а в Октябрьском - 48.
Как прогнозируют синоптики, сегодня в Пермском крае снова будет морозно. Днем в Перми обещают до минус 26 градусов. Ожидается переменная облачность, временами солнечно, преимущественно без осадков. Ветер — восточный, слабый, всего 1 метр в секунду.
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