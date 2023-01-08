В Минобре напомнили, при какой температуре на улице можно не отправлять ребенка в школу
Рекомендованы следующие температурные показатели, при которых возможно не ходить в школу:
-25-28°C – 1-4 классы;
-28-30°C – 1-9 классы;
-30-32°C – отменяются занятия во всех классах.
Решение принимает отдельно каждое муниципальное управление образованием. Также инициатором отмены занятий может выступить администрация школы, которая, в частности, имеет право продлить зимние каникулы. О режиме работы в период похолодания родителям должны сообщить администрация школы и классные руководители.
Также родители вправе самостоятельно принять решение о посещении школы ребенком. Если даже при низких температурах родители решат отправить детей в школу, уроки пройдут в обычном формате. При этом занятия физической культурой в морозные дни должны проводиться в зале.
Если же родители приняли решение не отправлять ребенка в школу, то об этом необходимо уведомить классного руководителя
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